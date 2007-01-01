Характеристики товара
Описание
Современный и стильный подвесной светильник. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичным плафоном. Конструкция надежно крепится к потолку на планку. Общая высота светильника 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина150 мм
- Высота1200 мм
- Вес0.7 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки220 мм
- Вес упаковки1.3 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет