Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник стильный акцент в вашем интерьере. Светильник имеет современный и минималистичный дизайн в стиле хай-тек. Цилиндрические плафоны выполнены из прозрачного акрила, внутри которых, создается впечатление, находятся пузырьки воздуха, придающие светильнику уникальность, создавая эффект легкости и воздушности. Белый металлический корпус дополняет золотистый декоративный элемент, придавая всей конструкции стильный и элегантный образ. Светильник оснащен тремя встроенными ЛЭД-лампами мощностью 22 Вт, который позволит равномерно осветить площадь до 15 м², обеспечивая комфортное и мягкое освещение в интерьере. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать (от 20 до 140 см) при монтаже, что позволяет адаптировать светильник под различные интерьеры и потребности. Светильник можно легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, зала, спальни, кухни, кафе, бара, ресторана или уголка отдыха. Идеален в качестве стильного элемента декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1553 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп3
- Мощность22 Вт
- ЦокольLED
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки385 мм
- Вес упаковки4.1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет