Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле с плафоном из прозрачного стекла и арматурой цвета розового золота. Диаметр стеклянного плафона 20 см, в качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. Светильник станет стильным дополнением любого помещения. Прекрасно смотрится в комплекте из нескольких штук, позволит создать точечные световые акценты в интерьере. Подойдет для освещения кухни, обеденной зоны, зала, гостиной, спальни и коридоров. Площадь освещения 3 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1240 мм
- Вес0.65 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет