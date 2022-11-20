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Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современный настольный светильник из серии Room. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её для комфортного освещения. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Лаконичный дизайн и спокойная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой интерьер в современном стиле.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 19*19*32

Вес брутто: 1,150

Объем: 0,012

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина180 мм
  • Длина180 мм
  • Диаметр180 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкоричневый, серебряный

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