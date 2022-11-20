Характеристики товара
Описание
Современный настольный светильник из серии Room. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её для комфортного освещения. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Лаконичный дизайн и спокойная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 19*19*32
Вес брутто: 1,150
Объем: 0,012
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина180 мм
- Длина180 мм
- Диаметр180 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, серебряный