Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле с алюминиевым плафоном белого цвета и вставкой из дерева. Светильник прекрасно подходит для освещения зала, кухни, гостиной, а также для ресторанов и кафе. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1500 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки210 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет