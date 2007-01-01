Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в болотном цвете и вставкой из дерева. Светильник станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов.При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1500 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки210 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет