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Настоящее фото товара Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый
6 оценок
4 99045
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый - фото 1Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый - фото 2Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый - фото 3Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый - фото 4
Распродажа

Светильник подвесной Лектерн Хьюго, зеленый

Артикул: CH-086-887
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес1.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в болотном цвете и вставкой из дерева. Светильник станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов.При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес1.6 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки1.5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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