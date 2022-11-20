Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник из коллекции Scrumbel. Сферичный плафон диаметром 10 см, создан из матового стекла для более мягкого и комфортного освещения. Металлический каркас золотого цвета декорирован плоским диском, который гармонично сочетается с воздушным плафоном. Светильник надёжно крепится к потолку с помощью крепёжной планки, общая высота светильника 120 см. Данная модель с площадью освещения 6 м² станет прекрасным источником света для кухни, холла или обеденной зоны.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 30 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный