Характеристики товара
Описание
Это декоративный подвесной светильник с кристальными плафонами, расположенными на разной высоте. Благодаря каскадной компоновке создаётся визуальный эффект движения, что придаёт интерьеру динамичность и глубину. Прозрачный хрусталь формирует яркие световые акценты и наполняет пространство благородным сиянием. Светильник оснащён встроенными ЛЭД-источниками общей мощностью 25 Вт, что позволяет качественно осветить зону до 10 м². Он идеально подходит для установки над лестничным пролётом, в зонах с высокими потолками, в холле, над обеденным столом или в спальне. Латунь не только придаёт светильнику тёплый и благородный оттенок, но и обладает высокой устойчивостью к коррозии, не тускнеет со временем и проста в уходе. Этот материал обеспечивает долговечность и сохраняет привлекательный внешний вид даже при длительной эксплуатации. Подвес можно адаптировать под особенности помещения — регулируемая высота от 120 до 180 см позволяет добиться оптимального размещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина320 мм
- Высота2170 мм
- Вес3.65 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки235 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет