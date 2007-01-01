Характеристики товара
Описание
Это утончённый подвесной светильник, способный подчеркнуть стиль и индивидуальность любого пространства. Прозрачный хрустальный плафон прямоугольной формы наполняет свет мягким переливом, создавая уютную и благородную атмосферу. Светильник оснащён встроенным ЛЭД-источником мощностью 5 Вт, что идеально подходит для точечного освещения зоны до 2 м². Его можно использовать как самостоятельный световой элемент или в составе композиции из нескольких подвесов над обеденной зоной, барной стойкой или прикроватной тумбой. Латунь — это не только эстетически привлекательный, но и долговечный материал. Он устойчив к коррозии, не тускнеет со временем и легко очищается. Тёплый металлический оттенок придаёт интерьеру ощущение уюта и гармонии. Благодаря регулируемой высоте подвеса (от 120 до 180 см) светильник легко адаптируется под высоту потолка и назначение освещаемой зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина100 мм
- Высота2260 мм
- Вес0.76 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки190 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет