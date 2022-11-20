Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Диаметр1300 мм
- Толщина18 мм
Кресло-цветок Bagama, рогожка
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Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
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Стул Bridell Kilim