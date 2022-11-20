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Навесная круглая полка Ринг

Артикул: CH-049-497
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Диаметр1300 мм
  • Толщина18 мм
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