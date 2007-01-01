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Настоящее фото товара Полка Лофт Руби, произведённого компанией ChiedoCover
Полка Лофт Руби
9 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
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3D-модель

Полка Лофт Руби

Артикул: CH-071-270
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • МатериалЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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