Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полка-органайзер выдвижная Revue, серая, произведённого компанией ChiedoCover
Полка-органайзер выдвижная Revue, серая
14 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Полка-органайзер выдвижная Revue, серая - фото 1
NEW

Полка-органайзер выдвижная Revue, серая

Артикул: CH-083-630
14 оценок
Основные характеристики
  • Материалпластик
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Двойной табурет Сандино
Фотография товара Двойной табурет Сандино от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный
Фотография товара Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки0.29 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench антрацит

74
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

70
Настоящее фото товара Диван Ryler трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 990
Оптовая цена

Диван Ryler трехместный

87
Фотография товара Журнальный стол Терраса, 95х65 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Журнальный стол Терраса, 95х65

46
Фотография товара Кресло Форест, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Форест, бежевое

38
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2510-5P Fettel 5*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2510-5P Fettel 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69049
16 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2510-5P Fettel 5*E14*60W

45
В наличии 2 шт.
Фотография товара Венеция Кровать-диван прямой молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Венеция Кровать-диван прямой молочный

74
Фотография товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленый дуб, зеленое

37
Фотография товара Кресло Вега венге, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, желтое

30
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 99 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой

26
В наличии 19 шт.
Фотография товара Статуэтка Simulation cat black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Статуэтка Simulation cat black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Статуэтка Simulation cat black

47
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый

26
Фотография товара Индийский ковёр «PRISMATIC» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «PRISMATIC», произведённого компанией ChiedoCover
от1 748 290
Оптовая цена

Индийский ковёр «PRISMATIC»

34
Фотография товара Стул Bollein, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bollein, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
40 790

Стул Bollein, букле, темно-серый

26
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стойка Асель, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стойка Асель

39
Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный МАРСЕЛЬ белый

55
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V3071-2PL Birds 2*LED*12W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V3071-2PL Birds 2*LED*12W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99035
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V3071-2PL Birds 2*LED*12W

47
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый

96
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела мебель для гостиной

Фотография товара Подставка для ног Толидо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Толидо, произведённого компанией ChiedoCover
от970

Подставка для ног Толидо

37
Фотография товара Каркас дивана Марсель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас дивана Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Каркас дивана Марсель

12
Фотография товара Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
100 290
Оптовая цена

Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый

9
Фотография товара Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052

13

Товар в корзине

Полка-органайзер выдвижная Revue, серая
Полка-органайзер выдвижная Revue, серая
690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой

26
В наличии 19 шт.
Фотография товара Статуэтка Simulation cat black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Статуэтка Simulation cat black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Статуэтка Simulation cat black

47
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности