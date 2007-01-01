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Настоящее фото товара Полка Леддер ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
Полка Леддер ЛДСП
34 оценки
2 490
Товар в корзине. Перейти
Полка Леддер ЛДСП - фото 1Полка Леддер ЛДСП - фото 2Полка Леддер ЛДСП - фото 3Полка Леддер ЛДСП - фото 4Полка Леддер ЛДСП - фото 5Полка Леддер ЛДСП - фото 6
3D-модель

Полка Леддер ЛДСП

Артикул: CH-028-979
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина270 мм
  • Ширина270 мм
  • Высота1705 мм
  • Материал подстольяЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина270 мм
  • Высота1705 мм
  • Материал подстольяЛДСП
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты полокСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты полок - ЛДСП

Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете БелыйБелый
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете БукБук
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете ОрехОрех
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете ВенгеВенге
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Cream Outline WerzalitCream Outline Werzalit
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Орех WerzalitОрех Werzalit
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Полка Леддер ЛДСП - полки в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый

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