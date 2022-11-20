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Стеллаж для официанта

Артикул: CH-052-800
11 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1470 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1400 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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