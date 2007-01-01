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Стеллаж Step 4, темно- серый - фото 1Стеллаж Step 4, темно- серый - фото 2

Стеллаж Step 4, темно- серый

Артикул: CH-074-398
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Универсальная система металлических стеллажей Step – это стильное и современное решение для зонирования пространства и организации хранения в офисных помещениях, бизнес-центрах, гостиницах, кафе, школах, учебных и торговых центрах, спортивных клубах и прочих общественных зонах. Надежная конструкция и оригинальный дизайн позволяют использовать систему стеллажей Step и в частных пространствах особенно выполненных в стиле лофт.

К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Внимание!

Индивидуальный заказ может привести к изменению стоимости изделия и увеличению сроков производства.

В стандартный комплект каждого стеллажа Step включены 8 навесных полочек. В случае необходимости вы можете дополнить каждый стеллаж полочками из дополнительного комплекта, в который включены 2 штуки.

Металлические стеллажи Step изготавливаются из стальных труб d38x1,5мм и листового металла толщиной 3 мм. Указанным материалам придается необходимая форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина998 мм
  • Глубина438 мм
  • Высота998 мм
  • Вес30 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки33 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стеллаж Step 4, темно- серый
Стеллаж Step 4, темно- серый
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В корзине

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