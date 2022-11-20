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Стеллаж лофт Nelly - фото 1Стеллаж лофт Nelly - фото 2

Стеллаж лофт Nelly

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полки массив сосны 18мм, цвет старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота1450 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина650 мм

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