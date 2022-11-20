Характеристики товара
Описание
Полки массив сосны 18мм, цвет старинный орех
Основные характеристики
- Высота1450 мм
- Ширина300 мм
- Длина650 мм
Полки массив сосны 18мм, цвет старинный орех
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