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Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 2

Артикул: CH-078-179
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина424 мм
  • Глубина424 мм
  • Высота944 мм
  • Вес11 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 2
9 190
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