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Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый - фото 1

Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый

Артикул: CH-058-266
5 оценок
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Фотография товара Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Ширина50 мм
  • Вес0,88 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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