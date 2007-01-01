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Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки - фото 1Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки - фото 2Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки - фото 3Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки - фото 4Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки - фото 5Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки - фото 6

Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки

Артикул: CH-078-618
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Придиванный столик Loft, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Придиванный столик Loft - это стильный и практичный предмет мебели для вашей гостиной или зоны отдыха. Столик не займет много места и легко поместится рядом с диваном или креслом. Конструкция столика позволяет расположить столешницу прямо над диваном или боковиной дивана, что достаточно удобно и функционально. Столик выполнен из прочного ЛДСП оттенка серый мрамор, что придает ему элегантный и изысканный вид, а черные металлические ножки добавляют конструкции дополнительную прочность и устойчивость. Будьте уверены, что столик Loft станет удачным приобретением для вашего уютного уголка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота710 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки
Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки
4 790
В корзине

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