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Настоящее фото товара Пространственная рама «Роза», произведённого компанией ChiedoCover
Пространственная рама «Роза»
44 оценки
1 19026
1 590 ₽
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Пространственная рама «Роза»

Артикул: CH-031-694
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота420 мм
  • Вес1.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пространственная рама «Роза» представляет собой металлический каркас, выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой. В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм. Рама поставляется без покраски.

Данная модель может комплектоваться конусными опорами, а также вставкой из фанеры 10 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота420 мм
  • Вес1.9 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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