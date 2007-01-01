Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пространственная рама «Конгсберг», произведённого компанией ChiedoCover
Пространственная рама «Конгсберг»
41 оценка
1 09022
1 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пространственная рама «Конгсберг» - фото 1Пространственная рама «Конгсберг» - фото 2Пространственная рама «Конгсберг» - фото 3Пространственная рама «Конгсберг» - фото 4Пространственная рама «Конгсберг» - фото 5
3D-модель
Примерить в интерьере
Распродажа

Пространственная рама «Конгсберг»

Артикул: CH-031-683
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота480 мм
  • Вес1,6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пространственная рама «Маллин»
Фотография товара Пространственная рама «Маллин» от компании ChiedoCover.
Следующий Пространственная рама «Тюльпан»
Фотография товара Пространственная рама «Тюльпан» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пространственная рама «Конгсберг» представляет собой металлический каркас, выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой. В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм. Рама поставляется без покраски.
Данная модель может комплектоваться конусными опорами, а также вставкой из фанеры 10 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота480 мм
  • Вес1,6 кг
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Каркас для банкетки Людис, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Каркас для банкетки Людис

41
Фотография товара Каркас стола "Дельта" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Дельта", произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Каркас стола "Дельта"

5
Фотография товара Каркас Дивана Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Дивана Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Каркас Дивана Токо, лофт

84
Фотография товара Каркас для банкетки Грета от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для банкетки Грета, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Каркас для банкетки Грета

34
Фотография товара Каркас стола "Лидер 1", серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 1", серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас стола "Лидер 1", серебро

7
Фотография товара Диван Глосс, каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Глосс, каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Диван Глосс, каркас

6
Фотография товара Каркас банкетки Максим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Максим, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Каркас банкетки Максим

137
Фотография товара Каркас складного круглого стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас складного круглого стола, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Каркас складного круглого стола

8
Фотография товара Каркас скамьи Дания от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас скамьи Дания, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Каркас скамьи Дания

83
Фотография товара Каркас банкетки Евита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Евита, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Каркас банкетки Евита

10

Другие товары из раздела комплектующие для мягкой мебели

Фотография товара Каркас стула Mac 3000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Каркас стула Mac 3000

32
Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Фотография товара Деревянные ножки, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Деревянные ножки, золото

48
Фотография товара Деревянные ножки, красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Деревянные ножки, красное дерево

39
Фотография товара Деревянные ножки, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Деревянные ножки, лак

48
Распродажа
Фотография товара Пространственная рама «Тони» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пространственная рама «Тони», произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽

Пространственная рама «Тони»

48
Распродажа
Фотография товара Пространственная рама «Роза» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пространственная рама «Роза», произведённого компанией ChiedoCover
1 19026
1 590 ₽

Пространственная рама «Роза»

44
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16

8
Фотография товара Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
91 790

Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный

11

Товар в корзине

Пространственная рама «Конгсберг»
Пространственная рама «Конгсберг»
от 1 090
1 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Каркас для банкетки Людис, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Каркас для банкетки Людис

41
Фотография товара Каркас стола "Дельта" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Дельта", произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Каркас стола "Дельта"

5
Фотография товара Каркас Дивана Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Дивана Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Каркас Дивана Токо, лофт

84
Фотография товара Каркас для банкетки Грета от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для банкетки Грета, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Каркас для банкетки Грета

34

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Пластиковые стулья от Российского производителя
Пластиковые стулья от Российского производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности