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Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы) - фото 1

Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы)

Артикул: CH-050-869
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720/1130 мм
  • Вес24 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1400*750 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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