Характеристики товара
Описание
Лаконичный круглый пуф на металлических ножках с ящиком для хранения. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала. Для туалетного столика пуф может служить дополнительным местом для хранения аксессуаров или просто удобным сиденьем. Металлические ножки выдерживают нагрузку до 150 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота457 мм
- Вес2.7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаМДФ
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки340 мм
- Вес упаковки2.90 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики420
- Изделия стопируютсяНет