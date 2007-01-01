Товар в корзине. Перейти
Пуф Snugis, букле, темно-серый - фото 1Пуф Snugis, букле, темно-серый - фото 2Пуф Snugis, букле, темно-серый - фото 3
NEW

Пуф Snugis, букле, темно-серый

Артикул: CH-078-067
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Self, винный
Фотография товара Пуф Self, винный от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото
Фотография товара Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф Snugis — стиль и комфорт для вашего интерьера.

Прочный каркас и надежные ножки. Каркас пуфа изготовлен из сочетания ДСП и хвойного бруса, что обеспечивает долговечность и устойчивость. Металлические ножки добавляют прочности и гармонично дополняют современный дизайн.
Мягкое сиденье из ткани букле. Обивка выполнена из букле темно-серого цвета — мягкого, уютного и приятного на ощупь материала, который добавляет теплоту и изысканность в любой интерьер.

Удобные размеры и универсальность. Высота сиденья 42 см делает пуф идеальным для использования как дополнительного места для сидения. Максимальная нагрузка до 100 кг гарантирует надежность изделия.

Минималистичный дизайн. Пуф Snugis, выполненный без подлокотников и спинки, отлично впишется в любой стиль интерьера. Подходит для спальни, гостиной, прихожей или даже офиса, добавляя комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота420 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаДСП
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела пуфы

Товар в корзине

Пуф Snugis, букле, темно-серый
Пуф Snugis, букле, темно-серый
11 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 09.12.2021 Текстиль из журавинки -15%
Текстиль из журавинки -15%

Украсьте праздничный стол!

Новость от 01.03.2023 Стулья из дерева
Стулья из дерева

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.11.2022 Островок уюта в вашем доме
Островок уюта в вашем доме

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.