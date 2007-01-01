Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Trevi, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Trevi, светло-серый
14 оценок
37 89010
42 090 ₽
Пуф Trevi, светло-серый - фото 1Пуф Trevi, светло-серый - фото 2
Распродажа

Пуф Trevi, светло-серый

Артикул: CH-083-332
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Trevi — модульный диван с вариативностью конфигураций. Его «ДНК» заключается в игре пропорций и форм, которые ломают стереотипные представления о классическом дизайне диванов. Архитектура выделяется балансом минимализма и неформальности. Пышные секции сиденья «обрамляются» нежными валиками спинки и подлокотников. Их цилиндрическая форма с закругленными элементами передает чувство безопасности, непринужденности, расслабления. Мягкие обволакивающие линии фонтанируют" уютом, теплом, осязаемым комфортом. Что и делает Trevi безупречной точкой притяжения для отдыха, дружелюбного общения.Усиливают превосходные впечатления специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид.С одинарными модулями со спинкой и без, угловыми модулями, пуфами можно создать индивидуальную модель дивана: для просторной локации, компактной гостиной, студийной планировки. Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий. Что позволяет изменить обстановку за пару минут. Также можно кастомизировать модель, выбрав нужную вам фактуру и цвет обивки. Модульный диван Trevi станет главным героем интерьера, поддержит его актуальность и оригинальность.На основание установлены черные пластиковые опоры диаметром 50 мм. и высотой 30 мм..Лицевые чехлы изделий - несъемные.Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий."

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

