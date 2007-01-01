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Пуф Водопад, серый

Артикул: CH-073-143
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф Водопад - удивительное сочетание комфорта и элегантности. Он идеально подходит для отдыха и релаксации.

Изготовленный из прочного материала, этот пуф обеспечивает долговечность и надежность.Он легко вписывается в любой интерьер благодаря своей стильной и современной конструкции. Благодаря своим компактным размерам, пуф можно легко перемещать по комнате или использовать в качестве дополнительного сиденья.

Этот пуф прекрасно впишется как в гостиные или спальни. Он не только функционален, но и визуально привлекателен, что делает его превосходным выбором для любого пространства. Пуф Водопад - это не только мебель, но и стильный аксессуар, который добавит шарм и уют в ваш дом.Будьте уверены, что с этим пуфом вы сможете создать уютную атмосферу и создать идеальное место для отдыха и релаксации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина510 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота470 мм
  • Вес9 кг
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.13 м3

Отзывы

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Пуф Водопад, серый
Пуф Водопад, серый
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