Характеристики товара
Описание
Пуф Водопад - удивительное сочетание комфорта и элегантности. Он идеально подходит для отдыха и релаксации.
Изготовленный из прочного материала, этот пуф обеспечивает долговечность и надежность.Он легко вписывается в любой интерьер благодаря своей стильной и современной конструкции. Благодаря своим компактным размерам, пуф можно легко перемещать по комнате или использовать в качестве дополнительного сиденья.
Этот пуф прекрасно впишется как в гостиные или спальни. Он не только функционален, но и визуально привлекателен, что делает его превосходным выбором для любого пространства. Пуф Водопад - это не только мебель, но и стильный аксессуар, который добавит шарм и уют в ваш дом.Будьте уверены, что с этим пуфом вы сможете создать уютную атмосферу и создать идеальное место для отдыха и релаксации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина510 мм
- Ширина550 мм
- Высота470 мм
- Вес9 кг
- Материалсталь, ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3