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Настоящее фото товара Стул Солая светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Солая светло-коричневый
26 оценок
7 3908
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Солая светло-коричневый

Артикул: CH-073-570
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материалы и исполнение

Стул Солая выполнен из прочного металлического каркаса и обтянут искусственным ротангом на основе полиэтиленового сырья. Такой материал имитирует плетение из веревки, но при этом обладает значительно более высокими эксплуатационными свойствами. Он полностью водонепроницаем, устойчив к ультрафиолету (до 2000 часов воздействия без выцветания), легко очищается водой. Это делает стул идеальным выбором для использования на открытом воздухе — он не боится влаги, жары и солнца.

Комфорт и эргономика Удобное сиденье и широкая плетёная спинка обеспечивают комфортную посадку. Подлокотники служат дополнительной опорой для рук. Высота сиденья — 44 см, что подойдёт большинству пользователей.

Практичность и функциональность Максимальная нагрузка составляет до 200 кг — прочная и устойчивая конструкция надёжна в эксплуатации. Стулья можно стопировать, что удобно для хранения и перемещения. Уход за моделью не требует усилий — достаточно протереть влажной тряпкой или промыть водой.

Место использования Стул Солая подходит для дачи, сада, террасы, балкона, у бассейна, а также для использования в коммерческих пространствах — кафе, ресторанах и отелях. Универсальный дизайн впишется как в современный, так и в более традиционный уличный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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