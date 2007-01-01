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Настоящее фото товара Стол кофейный Рос со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Рос со стеклом
11 оценок
11 99021
14 990 ₽
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Стол кофейный Рос со стеклом - фото 1Стол кофейный Рос со стеклом - фото 2Стол кофейный Рос со стеклом - фото 3Стол кофейный Рос со стеклом - фото 4
Распродажа

Стол кофейный Рос со стеклом

Артикул: CH-073-851
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота600 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота600 мм
  • Материалстекло, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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