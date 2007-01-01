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Софа Тропик 3-х местная, серый - фото 1Софа Тропик 3-х местная, серый - фото 2

Софа Тропик 3-х местная, серый

Артикул: CH-073-135
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Софа Тропик - идеальный выбор для создания уютной атмосферы на вашей террасе или в саду. Эта современная и элегантная садовая мебель привнесет изысканность и комфорт в вашу жизнь.

Изготовленная из высококачественных материалов, софа обеспечивает надежность и долговечность. Каркас изготовлен из прочной стали, что обеспечивает устойчивость и стабильность.Софа отличается не только функциональностью, но и стильным дизайном. Ее элегантные линии и современные формы создают уникальный внешний вид, который прекрасно сочетается с любым садовым интерьером.

Благодаря своим компактным размерам, эта садовая мебель подойдет даже для небольших террас или балконов.Софа Тропик обладает удобной конструкцией, которая обеспечивает комфортное сидение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота740 мм
  • Вес36 кг
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.94 м3

Отзывы

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Софа Тропик 3-х местная, серый
Софа Тропик 3-х местная, серый
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