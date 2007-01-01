Характеристики товара
Описание
Софа Тропик - идеальный выбор для создания уютной атмосферы на вашей террасе или в саду. Эта современная и элегантная садовая мебель привнесет изысканность и комфорт в вашу жизнь.
Изготовленная из высококачественных материалов, софа обеспечивает надежность и долговечность. Каркас изготовлен из прочной стали, что обеспечивает устойчивость и стабильность.Софа отличается не только функциональностью, но и стильным дизайном. Ее элегантные линии и современные формы создают уникальный внешний вид, который прекрасно сочетается с любым садовым интерьером.
Благодаря своим компактным размерам, эта садовая мебель подойдет даже для небольших террас или балконов.Софа Тропик обладает удобной конструкцией, которая обеспечивает комфортное сидение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина190 мм
- Ширина670 мм
- Высота740 мм
- Вес36 кг
- Материалсталь, ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.94 м3