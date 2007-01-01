Характеристики товара
Описание
Софа трехместная Эдем - это идеальное решение для создания уютной и стильной атмосферы на вашей террасе или в саду. Элегантный дизайн привлекут внимание всех гостей и станут настоящим украшением вашего пространства.
Эта трехместная софа выполнена из высококачественного материала, что обеспечивает ее прочность и долговечность. Она устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей, поэтому вы можете использовать ее как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Кроме того, материал легко чистится и не выгорает на солнце, что делает эту софу идеальным выбором для всех, кто ценит комфорт и практичность.
Софа имеет удобные подушки и подлокотники, которые обеспечивают дополнительную поддержку и комфорт во время отдыха. Они выполнены из мягкого и приятного на ощупь материала, который обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина845 мм
- Высота1000 мм
- Вес26 кг
- Наполнитель подушекПоролон
- Материалсталь, ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.60 м3