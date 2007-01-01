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Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый - фото 1Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый - фото 2Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый - фото 3Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый - фото 4

Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый

Артикул: CH-073-111
11 оценок
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Фотография товара Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, коричневый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Софа Тропик 3-х местная, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Софа трехместная Эдем - это идеальное решение для создания уютной и стильной атмосферы на вашей террасе или в саду. Элегантный дизайн привлекут внимание всех гостей и станут настоящим украшением вашего пространства.

Эта трехместная софа выполнена из высококачественного материала, что обеспечивает ее прочность и долговечность. Она устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей, поэтому вы можете использовать ее как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Кроме того, материал легко чистится и не выгорает на солнце, что делает эту софу идеальным выбором для всех, кто ценит комфорт и практичность.

Софа имеет удобные подушки и подлокотники, которые обеспечивают дополнительную поддержку и комфорт во время отдыха. Они выполнены из мягкого и приятного на ощупь материала, который обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина845 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес26 кг
  • Наполнитель подушекПоролон
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.60 м3

Отзывы

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Товар в корзине

Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый
Софа Эдем из ротанга, 3-х местный для отдыха, серый
63 790
В корзине

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