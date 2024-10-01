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Кровать Тхан дуб крафт золотой / антрацит

Артикул: CH-068-513
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Высота упаковки1022 мм
  • Глубина упаковки2150 мм
  • Вес упаковки82 кг

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