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Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом - фото 1Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом - фото 2Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом - фото 3Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом - фото 4Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом - фото 5

Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом

Артикул: CH-066-646
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладная кровать предназначена для постоянного комфортного использования. Конструкция предполагает повышенную устойчивость. Благодаря конструкции кровать легко перемещается за счет вращающихся опор качения, что значительно облегчает обращение с ней. сплошное основание из металлической сетки. Очень прочная конструкция. Мощные колесные опоры (металл-резина).

матрас поролоновый 10 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места900 мм
  • Вес30 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалметалл, поролон, резина
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом
Раскладная кровать Vilnius комфорт с поролоновым матрасом
от 20 890
В корзине

С этим товаром покупают