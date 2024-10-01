Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Рюмки серии «Longchamp» сделаны из искусственного хрусталя и имеют красивые переливы при попадании солнечных лучей на стенки. Если соприкоснуться двумя стопками, можно услышать звонкий перелив. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота115 мм
- Диаметр44 мм
- Вес0,095 кг
- Объем0,06 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт