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Рюмка «Лонгшамп», стекло хрустальное 60 мл, прозрачное - фото 1

Рюмка «Лонгшамп», стекло хрустальное 60 мл, прозрачное

Артикул: CH-064-524
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Рюмки серии «‎Longchamp»‎ сделаны из искусственного хрусталя и имеют красивые переливы при попадании солнечных лучей на стенки. Если соприкоснуться двумя стопками, можно услышать звонкий перелив. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Диаметр44 мм
  • Вес0,095 кг
  • Объем0,06 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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