Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Рюмка изготовлена из прочного, устойчивого к царапинам стекла. Производитель использует особый состав материала, поэтому кажется, что стопки хрустальные. Они бесцветные и прозрачные, имеют изысканную форму без дополнительного декора. Такие товары приобретают наборами для домашнего использования, в качестве подарка. Востребованы они в барах, ресторанах. Изделие удобно держать в руке, рюмки имеют небольшой вес. Стаканы можно мыть ручным способом или отправлять с бокалами в аппаратную мойку без применения абразивных средств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота106 мм
- Диаметр53 мм
- Вес0,06 кг
- Объем0,1 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт