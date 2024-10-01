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Рюмка, стекло 100 мл, прозрачный - фото 1Рюмка, стекло 100 мл, прозрачный - фото 2

Рюмка, стекло 100 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-562
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Рюмка изготовлена из прочного, устойчивого к царапинам стекла. Производитель использует особый состав материала, поэтому кажется, что стопки хрустальные. Они бесцветные и прозрачные, имеют изысканную форму без дополнительного декора. Такие товары приобретают наборами для домашнего использования, в качестве подарка. Востребованы они в барах, ресторанах. Изделие удобно держать в руке, рюмки имеют небольшой вес. Стаканы можно мыть ручным способом или отправлять с бокалами в аппаратную мойку без применения абразивных средств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота106 мм
  • Диаметр53 мм
  • Вес0,06 кг
  • Объем0,1 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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