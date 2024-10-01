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Рюмка «Ретро», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1

Рюмка «Ретро», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-469
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 48 штук.

Рюмка «Ретро» смотрится невероятно мило и необычно. В отличие от классических рюмок она имеет тонкую фигурную ножку, придающую такой посуде неповторимый шарм. По дизайну напоминает бокал.


Для изготовления стопки производитель выбирает прозрачное стекло. Расширяющаяся кверху чаша из качественного материала смотрится эффектно, особенно при свете ламп или солнечных лучей, так как серия изысканно блестит на солнце.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота124 мм
  • Диаметр53 мм
  • Вес0,094 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

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