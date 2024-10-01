Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Рюмка «Таймлесс» впечатляет оригинальным орнаментом. Ромбовидные узоры на стенках переливаются в свете ламп или солнечных лучей. Это придает такой посуде неповторимый вид.
Форма рюмки в виде бутона, чаша немного вытянутая и узкая. Производитель выбирает отличное стекло с высокой степенью прозрачности. Это подчеркивает элегантность посуды, которая дополнена короткой тоненькой ножкой, придающей изделию неповторимость.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота105 мм
- Диаметр47 мм
- Вес0,12 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт