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Рюмка «Таймлесс», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1Рюмка «Таймлесс», стекло 60 мл, прозрачный - фото 2

Рюмка «Таймлесс», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-477
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Рюмка «Таймлесс» впечатляет оригинальным орнаментом. Ромбовидные узоры на стенках переливаются в свете ламп или солнечных лучей. Это придает такой посуде неповторимый вид.


Форма рюмки в виде бутона, чаша немного вытянутая и узкая. Производитель выбирает отличное стекло с высокой степенью прозрачности. Это подчеркивает элегантность посуды, которая дополнена короткой тоненькой ножкой, придающей изделию неповторимость.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр47 мм
  • Вес0,12 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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