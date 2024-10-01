Товар в корзине. Перейти
Рюмка «Винтаж», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1

Рюмка «Винтаж», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-457
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный
Фотография товара Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Рюмка «Ретро», стекло 50 мл, прозрачный
Фотография товара Рюмка «Ретро», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Рюмка «Винтаж» – изысканная посуда для особенных случаев. Она производится из стекла, которое впечатляет идеальной прозрачностью. Материал качественный, поэтому можно быть уверенными в долговечности применения изделия.


Впечатляет ее необычная форма. Рюмка напоминает эффектный прозрачный бокал в уменьшенном размере. Тонкая ножка подчеркивает необычный стиль, а легкие изгибы на нее игриво переливаются при свете ламп.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота128 мм
  • Диаметр53 мм
  • Вес0,1 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Квадрат двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена

Диван Квадрат двухместный

31
Настоящее фото товара Стол Кадис 2000, раздвижной, прямоугольный, крем с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от83 490
Оптовая цена

Стол Кадис 2000, раздвижной, прямоугольный, крем с патиной

40
Фотография товара Тумба для обуви Reina сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба для обуви Reina сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Тумба для обуви Reina сонома

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый

56

Другие товары из раздела рюмки

Настоящее фото товара Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный

14
В наличии 900 шт.
Фотография товара Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от110
Оптовая цена

Рюмка «Эталон» для ликера, стекло 65 мл, прозрачный

12
В наличии 1260 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Рюмка «Изабелла», стекло 60 мл, стекло

5
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Лонгшамп», стекло хрустальное 60 мл, прозрачное, произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Рюмка «Лонгшамп», стекло хрустальное 60 мл, прозрачное

15
В наличии 804 шт.
Настоящее фото товара Рюмка «Бинго», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Рюмка «Бинго», стекло 60 мл, прозрачный

12
В наличии 624 шт.
Фотография товара Рюмка «Букет», стекло 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Букет», стекло 70 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Рюмка «Букет», стекло 70 мл, прозрачный

7
В наличии 26 шт.
Фотография товара Рюмка, стекло 100 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка, стекло 100 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Рюмка, стекло 100 мл, прозрачный

15
В наличии
Фотография товара Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от530
Оптовая цена

Рюмка «Мельница», хрусталь 70 мл, прозрачный

14
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Рюмка, хрусталь, 75 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Рюмка, хрусталь, 75 мл, прозрачный

10
В наличии 82 шт.
Фотография товара Рюмка «Винтаж», стекло 59 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Рюмка «Винтаж», стекло 59 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Рюмка «Винтаж», стекло 59 мл, прозрачный

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Рюмка «Винтаж», стекло 50 мл, прозрачный
Рюмка «Винтаж», стекло 50 мл, прозрачный
от 130
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Квадрат двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена

Диван Квадрат двухместный

31
Настоящее фото товара Стол Кадис 2000, раздвижной, прямоугольный, крем с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от83 490
Оптовая цена

Стол Кадис 2000, раздвижной, прямоугольный, крем с патиной

40
Фотография товара Тумба для обуви Reina сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба для обуви Reina сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Тумба для обуви Reina сонома

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый

56