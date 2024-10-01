Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Рюмка «Винтаж» – изысканная посуда для особенных случаев. Она производится из стекла, которое впечатляет идеальной прозрачностью. Материал качественный, поэтому можно быть уверенными в долговечности применения изделия.
Впечатляет ее необычная форма. Рюмка напоминает эффектный прозрачный бокал в уменьшенном размере. Тонкая ножка подчеркивает необычный стиль, а легкие изгибы на нее игриво переливаются при свете ламп.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота128 мм
- Диаметр53 мм
- Вес0,1 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт