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Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-180
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штук.

Стопка «Таймлесс» выполнена из прозрачного стекла высокого качества. Материал гарантирует долговечность использования посуды и простоту в уходе.


Форма товара простая – стенки ровные, высота небольшая. Рюмка имеет толстое дно и диаметр 48 мм. Объем 62 мл. Вместимость посуды немного выше классических показателей, но это и делает стопку отличным вариантом для сервировки при подаче крепких напитков.


Благодаря стильному дизайну, отличной форме и классическому стилю стеклянная рюмка замечательно гармонирует с разными барными бокалами, стаканами и классическими сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота61 мм
  • Диаметр48 мм
  • Вес0,095 кг
  • Объем0,062 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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