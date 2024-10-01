Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штук.
Стопка «Таймлесс» выполнена из прозрачного стекла высокого качества. Материал гарантирует долговечность использования посуды и простоту в уходе.
Форма товара простая – стенки ровные, высота небольшая. Рюмка имеет толстое дно и диаметр 48 мм. Объем 62 мл. Вместимость посуды немного выше классических показателей, но это и делает стопку отличным вариантом для сервировки при подаче крепких напитков.
Благодаря стильному дизайну, отличной форме и классическому стилю стеклянная рюмка замечательно гармонирует с разными барными бокалами, стаканами и классическими сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота61 мм
- Диаметр48 мм
- Вес0,095 кг
- Объем0,062 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт