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Сахарница 200 мл, фарфор, "Aristocrat-Gold" - фото 1

Сахарница 200 мл, фарфор, "Aristocrat-Gold"

Артикул: CH-071-619
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.2 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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