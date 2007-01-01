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Настоящее фото товара Салатник д15 cм, 750 мл, фарфор "Нобель", произведённого компанией ChiedoCover
Салатник д15 cм, 750 мл, фарфор "Нобель"
10 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Салатник д15 cм, 750 мл, фарфор "Нобель" - фото 1

Салатник д15 cм, 750 мл, фарфор "Нобель"

Артикул: CH-071-305
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота73 мм
  • Диаметр150 мм
  • Объем0.75 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота73 мм
  • Диаметр150 мм
  • Объем0.75 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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