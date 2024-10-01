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Молочник «Кунстверк» фарфор 90 мл, белый - фото 1Молочник «Кунстверк» фарфор 90 мл, белый - фото 2

Молочник «Кунстверк» фарфор 90 мл, белый

Артикул: CH-063-257
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Молочник изготовлен из прочного фарфора. Материал не впитывает запахи, выдерживает любую температуру, а за счет гладкой глазированной поверхности его легко мыть.

Объем посуды 90 мл. Молочник имеет традиционную форму в виде кувшина высотой 60 мм, диаметром 40 мм. Аккуратная ручка и носик сделают процесс добавления сливок удобным. Изделие имеет белый цвет без рисунка или рельефа, поэтому ему в пару выбрать чайник или другие товары от производителя «Кунстверк» в каталоге нашего интернет-магазина не составит труда.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,102 кг
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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