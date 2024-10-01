Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Молочник изготовлен из прочного фарфора. Материал не впитывает запахи, выдерживает любую температуру, а за счет гладкой глазированной поверхности его легко мыть.
Объем посуды 90 мл. Молочник имеет традиционную форму в виде кувшина высотой 60 мм, диаметром 40 мм. Аккуратная ручка и носик сделают процесс добавления сливок удобным. Изделие имеет белый цвет без рисунка или рельефа, поэтому ему в пару выбрать чайник или другие товары от производителя «Кунстверк» в каталоге нашего интернет-магазина не составит труда.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина85 мм
- Ширина40 мм
- Высота60 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,102 кг
- Объем0,09 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт