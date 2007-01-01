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Салфетка, 400*400, габардин бирюзовый - фото 1Салфетка, 400*400, габардин бирюзовый - фото 2

Салфетка, 400*400, габардин бирюзовый

Артикул: CH-056-711
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбирюзовый

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