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Настоящее фото товара Салфетка, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
Салфетка, габардин белый
47 оценок
15022
190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Салфетка, габардин белый - фото 1
Хит

Салфетка, габардин белый

Артикул: CH-021-587
47 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте безупречную атмосферу в вашем заведении с нашими тканевыми салфетками! Наши салфетки – это важный элемент сервировки, который подчеркивает стиль и уровень вашего заведения.

Тканевые салфетки изготовлены из прочной и износостойкой ткани, которая сохраняет свой внешний вид даже после многократных стирок. Они легко стираются, быстро сохнут и не теряют форму, что делает их идеальными для интенсивного использования в сфере Хорека.

Элегантный дизайн: Лаконичный и стильный внешний вид салфеток гармонично вписывается в любой интерьер.
Практичность: Оптимальный размер (например, 50х50 см) обеспечивает удобство использования и эффектную сервировку.
Долговечность: Износостойкость материала позволяет сократить расходы на замену текстиля.
Выгодные условия: Мы предлагаем оптовые цены, что помогает оптимизировать бюджет вашего бизнеса.

Закажите тканевые салфетки оптом прямо сейчас и создайте неповторимую атмосферу в вашем заведении! Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения деталей, выбора расцветок и оформления заказа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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