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Салфетка сервировочная желтая, серая - фото 1

Салфетка сервировочная желтая, серая

Артикул: CH-063-695
13 оценок
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Фотография товара Салфетка светло-коричневая сервировочная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветжелтый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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