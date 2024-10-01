Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, амбер - фото 1

Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, амбер

Артикул: CH-064-460
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалстекло
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Фотография товара Стол обеденный Гохан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Гохан, произведённого компанией ChiedoCover
от110 790
Оптовая цена

Стол обеденный Гохан

138
Фотография товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

77
Настоящее фото товара Цветочница Галактика, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Цветочница Галактика

46
Фотография товара Люстра Беркли, 6 плафонов, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Беркли, 6 плафонов, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Люстра Беркли, 6 плафонов, алюминий

49
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм

14
В наличии

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 10704 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Брикстон», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Брикстон», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Брикстон», 300мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Бах», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бах», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бах», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 356 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 1248 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Диамант», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Диамант», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Диамант», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 144 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, амбер
Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, амбер
от 260
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Фотография товара Стол обеденный Гохан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Гохан, произведённого компанией ChiedoCover
от110 790
Оптовая цена

Стол обеденный Гохан

138
Фотография товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

77
Настоящее фото товара Цветочница Галактика, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Цветочница Галактика

46