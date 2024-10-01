Товар в корзине. Перейти
Салфетка бежевая сервировочная - фото 1

Салфетка бежевая сервировочная

Артикул: CH-063-741
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания «Пинки»
Фотография товара Горшок для запекания «Пинки» от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетка сервировочная серебристая, серая
Фотография товара Салфетка сервировочная серебристая, серая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пунто Бьянка»

6
В наличии 53 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, коричневая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4107
2 590 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, коричневая, черная

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый

10
В наличии 167 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 1919 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Сан Ремо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Сан Ремо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Сан Ремо»

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый

6
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6801
1 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи - 4шт

11
В наличии 544 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм

15
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска сыр для подачи дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Доска сыр для подачи дуб, коричневая

7
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела сервировочные салфетки

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серая

11
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка черная сервировочная , произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Салфетка черная сервировочная

5
В наличии 704 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, красная

9
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная коричневая

10
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая

7
В наличии 213 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная красная, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная красная, черная

11
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная полипропилен

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серебристая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серебристая, черная

13
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка светло-коричневая сервировочная, поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Салфетка светло-коричневая сервировочная, поливинилхлорид

11
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, серый

15
В наличии 1152 шт.

Товар в корзине

Салфетка бежевая сервировочная
Салфетка бежевая сервировочная
от 170
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пунто Бьянка»

6
В наличии 53 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, коричневая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4107
2 590 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, коричневая, черная

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый

10
В наличии 167 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 1919 шт.