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Салфетка сервировочная полипропилен - фото 1

Салфетка сервировочная полипропилен

Артикул: CH-063-757
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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