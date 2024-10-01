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Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая - фото 1

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая

Артикул: CH-063-738
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветжелтый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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