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Салфетка сервировочная, бамбук, черная, белая - фото 1

Салфетка сервировочная, бамбук, черная, белая

Артикул: CH-063-754
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Материалбамбук
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт

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