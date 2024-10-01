Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- МатериалПоливинилхлорид
- Цветжелтый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка чайная, «Барок», мельхиор, посеребренная, 13,8 см
Ящик для булочек дуб, коричневая
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, фиолетовый
Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика
Хайбол «Биг топ», 300мл, хрустальное стекло, прозрачный
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, белый
Емкость для соусов 350мл, пластик, белая
Тарелка «Бордо»
Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический
Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая
Салфетка сервировочная, желтая, серая
Салфетка сервировочная бежевая
Салфетка сервировочная желтая, серая
Салфетка черная сервировочная
Салфетка сервировочная черная, бежевая
Салфетка сервировочная бордо
Салфетка сервировочная серая, поливинилхлорид
Салфетка бежевая сервировочная
Салфетка сервировочная красная, черная
Ложка чайная, «Барок», мельхиор, посеребренная, 13,8 см
Ящик для булочек дуб, коричневая
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, фиолетовый
Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика